За останні шість діб в зоні АТО загинуло 13 українських військових, 59 поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі парламенту заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

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"За останні шість діб Україна втратила 13 воїнів у зоні проведення антитерористичної операції. 59 отримали поранення", - сказав депутат.

Він зауважив, що спостерігається суттєва активізація бойових дій ворога. "Нас обстрілюють з крупнокаліберної артилерії", - додав Вінник.

Нагадаємо, минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.