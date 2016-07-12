За останні шість діб в зоні АТО загинуло 13 українських військових, 59 поранено
14:03, 12 липня 2016Війна
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За останні шість діб в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 13 українських військовослужбовців, 59 - поранено.
За останні шість діб Україна втратила 13 воїнів / фото mil.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі парламенту заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.
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"За останні шість діб Україна втратила 13 воїнів у зоні проведення антитерористичної операції. 59 отримали поранення", - сказав депутат.
Він зауважив, що спостерігається суттєва активізація бойових дій ворога. "Нас обстрілюють з крупнокаліберної артилерії", - додав Вінник.
Нагадаємо, минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок бойових дій загинули двоє українських військових, ще четверо отримали поранення.
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