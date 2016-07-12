З початку доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ - штаб

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

"На Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 152 мм артилерії противник бив по наших укріпленнях у Миколаївці Другій. З мінометів калібру 120 міліметрів обстріляні українські воїни у Зайцевому, Семигір’ї, Новоселівці Другій та Авдіївці. 82 мм міномети ворог застосував біля Новгородського, а великокаліберні кулемети - під Троїцьким", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Маріупольському напрямку неспокійно було біля Красногорівки, де російські окупанти вели вогонь по позиціях українських бійців із 122 мм артилерійських установок, 120 та 82 мм мінометів, а згодом задіяли й бронетехніку.

«По захисниках Широкиного супротивник стріляв з гранатометів, а біля Мар’їнки активізувалися ворожі снайпери», - повідомили у штабі.

Водночас на Луганщині бойовики вели вогонь в районі Станиці Луганської та Кримського.

Як повідомляв УНІАН, за останні шість діб в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 13 українських військовослужбовців, 59 - поранено.