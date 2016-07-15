СММ ОБСЄ зафіксувало бронетехнику та артилерію в окупованому Донецьку - звіт

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 14 липня, передає DT.ua.

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Спостерігачі нарахували в місті три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" з гарматами калібру 122 міліметри, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також 23 танки Т-72, 20 з яких, за оцінкою місії, були непридатними до використання.

Також на полігонах бойовиків за межами відповідних ліній відводу були зафіксовані сім танків Т-64, які стояли поблизу селища Мирне.