СММ ОБСЄ зафіксувало бронетехнику та артилерію в окупованому Донецьку - звіт
02:16, 15 липня 2016Війна
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Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував наявність танків, ствольної і реактивної артилерії на території промислового комплексу в окупованому Донецьку.
Автомобіль ОБСЄ на території пункту пропуску "Гоптівка" (Харківська область) / УНІАН
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 14 липня, передає DT.ua.
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Спостерігачі нарахували в місті три самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" з гарматами калібру 122 міліметри, реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також 23 танки Т-72, 20 з яких, за оцінкою місії, були непридатними до використання.
Також на полігонах бойовиків за межами відповідних ліній відводу були зафіксовані сім танків Т-64, які стояли поблизу селища Мирне.
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