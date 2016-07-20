Поблизу Сніжного помітили переміщення двох колон військової техніки бойовиків

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук.

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"Так, протягом 2-х діб мережа групи ІС на цій ділянці зафіксувала дві великі колони: одна з них – постачання (4 бензовози, 1 «довгомір» і до 10 Камазів з боєприпасами і предметами МТС); друга - колона бойової техніки (3 трейлери із затентованими 152-мм САУ 2С3 «Акація», 2 БРДМ-2, кілька од. БТР-70 та 2 од. МТ-ЛБ, одна з них з 12,7-мм кулеметом НСВ «Скеля», а також 2 Урали із ЗІП-ом)", - йдеться у його повідомленні.

Раніше заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що бойовиків на не контрольованих урядом України територіях стабільно забезпечують боєприпасами.