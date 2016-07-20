Внаслідок обстрілу бойовиками КПВВ "Станиця Луганська" поранено військового
У результаті обстрілу бойовиками контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» сьогодні, 20 липня, поранено українського військового.
Як сказано в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, 20 липня бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів стріляли в напрямку КПВВ «Станиця Луганська».
У результаті обстрілу один військовослужбовець дістав легке осколкове поранення.
За минулу добу бойовики з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів відкривали вогонь у напрямку села Новозванівка Попаснянського району.
Разом з тим терористи з БМП, гранатометів різних типів і зенітної установки обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу села Новоолександрівка.
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«Обстріл з боку збройних бандформувань мають систематичний характер. Більше того, ми констатуємо, що останнім часом ситуація на лінії розмежування загострюється. Але наші воїни беззаперечно дотримуються Мінських домовленостей, і вогонь відкривають тільки у відповідь у разі критично важких ситуацій», - зазначив заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 54 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.