Навчання "Сі Бриз-2016": українські прикордонники вперше десантувалися в море без парашутів (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 20 липня в рамках активної морської фази багатонаціональних навчань морські прикордонники вперше відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота в море.

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Зокрема, бійці відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони із 7-метрової висоти на швидкості близько 30 км/год виконували стрибки в заданому районі.

«За легендою навчань, саме так повинні висуватися передові штурмові групи, завдання яких з моря взяти під контроль стратегічно важливі об'єкти - порти, гідротехнічні споруди», - пояснили в секторі.

Штурмова група з восьми бійців у надлегкому спорядженні (гідрокостюм, ласти, маска), десантувавшись з вертольота, мала потайки, використовуючи навики підводного плавання без спеціального обладнання, дістатися до заданого об'єкта й нейтралізувати вахтову службу у режимі «тиші».

При цьому дайвери були оснащені мінімальним озброєнням і спорядженням - крім водолазного ножа, можна було застосовувати прийоми рукопашного бою та вміння швидко нейтралізувати противника, не давши йому викликати допомогу.

«Вправу прикордонники виконали добре. А, отже, двомісячна підготовка, яка передувала відповідальним стрибкам була ефективною. Бійці спецпідрозділу виконували імітаційні стрибки з п‘яти і 10-ти метрових веж у басейн, проходили теоретичні курси і відпрацьовували механізм десантування спершу на землі», - відзначили в секторі.

Програмою навчань 2016 року передбачено багато елементів, виконання яких раніше не практикувалося. Як наголосили в управлінні, морські прикордонники - єдині, хто відпрацював такий складний і небезпечний елемент.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня в Україні стартували українсько-американські навчання «Сі Бриз-2016». Темою навчань є проведення багатонаціональної операції з безпеки в кризовому регіоні. Навчання заплановані в Одеській і Миколаївській областях і в північно-західній части.