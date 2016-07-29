Росія нарощує військову присутність в окупованому Криму – розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«У рамках закріплення військової присутності в Криму військово-політичне керівництво Росії приділяє особливу увагу відновленню і розвитку військової інфраструктури на півострові», - сказав він.

Читайте такожЧубаров прокоментував скасування Путіним "Кримського федерального округу"

За словами Скібіцького, інспектування ходу робіт по вдосконаленню цієї інфраструктури проводить особисто міністр оборони Росії під час поїздок в Крим. «У березні міністр оборони Росії відвідував об'єкти берегових військ у містах Сімферополь та населеному пункті Перевальне. У червні цього року – станції попередження про ракетний напад у місті Севастополь і комплекс управління польотами космічних апаратів поблизу Євпаторії», - додав він.

«23 липня Шойгу проінспектував хід робіт зі вдосконалення, відновлення інфраструктури аеродромів Кіровське, Гвардійське, Саки та полігон у районі мису Опук», - зазначив представник ГУР Міноборони.

За його словами, міністр оборони Росії під час засідання колегії відомства 27 липня зазначив розгортання самодостатньою угруповання військ в Криму, передачу ЗС РФ нових бойових літаків, зенітно-ракетних комплексів С-400, підводних човнів проекту «Варшав'янка» і малих ракетних кораблів, які оснащені ракетними комплексами «Калібр», а також постановку на бойове чергування берегових ракетних комплектів типу «Бал» і «Бастіон».

«Росія здійснює послідовні комплексні заходи з нарощування військового угрупування на території окупованого Криму», - резюмував Скібіцький.