Ворожий снайпер з окупованої Горлівки обстріляв контрольний пост "Майорськ"

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Держприкордонслужбі. «Напередодні позиції контрольного посту «Майорськ» обстріляв ворожий снайпер. Обстріл вівся з населеного пункту Горлівка, що на неконтрольованій території. Постраждалих серед українських захисників немає», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики тримають танки та "Гради" у районі Макіївки та Донецька – розвідкаТакож у районі проведення АТО зафіксовано політ 1 безпілотного літального апарату.

Зазначається, що прикордонники Краматорського загону в рамках проведення оперативних заходів зупинили поблизу населеного пункту Одрадівка, що на Донеччині транспортний засіб з 4 громадянами України. Зазначені особи намагались потрапити на неконтрольовану територію в об’їзд контрольного пункту в’їзду – виїзду «Зайцеве». Відносно водія складено адміністративні документи.

Крім того на контрольному пункті в’їзду – виїзду «Новотроїцьке» прикордонники спільно з представниками фіскальної служби зупинили 3 автомобілі, які прямували на неконтрольовану територію з вантажем стоматологічних матеріалів, пристроїв для поливання, косметичними виробами та медичним обладнанням.

«Дані транспортні засоби та конфіскат загальною вартістю понад 90 тис. грн передано представникам фіскальної служби», - зазначили Держприкордонслужбі.