Вночі у передмісті Торецька бойовики обстріляли житлові будинки (фото)

Під обстріл потрапили будинки на вулиці Чернишевського, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Читайте такожЗа добу на Донецькому напрямку бойовики випустили рекордну кількість мін - Мотузяник

Люди, які на момент обстрілу перебували вдома, не постраждали. В одному будинку мешкає співробітник поліції, у сусідньому - жінка з донькою, якої на момент обстрілу вдома не було.

На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції.

Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.