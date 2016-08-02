Вночі у передмісті Торецька бойовики обстріляли житлові будинки (фото)
14:57, 02 серпня 2016Війна
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2 серпня о 00.15 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька - селище Південне. Руйнувань зазнали два приватні будинки.
Фото npu.gov.ua
Під обстріл потрапили будинки на вулиці Чернишевського, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
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Фото npu.gov.ua
Люди, які на момент обстрілу перебували вдома, не постраждали. В одному будинку мешкає співробітник поліції, у сусідньому - жінка з донькою, якої на момент обстрілу вдома не було.
Фото npu.gov.ua
На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції.
Фото npu.gov.ua
Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Фото npu.gov.ua
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