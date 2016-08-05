Росія постачає бойовикам на Донбасі заборонену міжнародним правом зброю - депутат

Про це заявила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

«Підрозділи так званого «ЛНР» використовують боєприпаси 3Ш1 и ЗШ2 із стріловидними вражаючими елементами. 3Ш1 містить 7 тис таких елементів, 3Ш2 – 9 тис. Боєприпаси виготовляються та стоять на озброєнні у Російській Федерації», - написала політик.

За її словами, «такі ж самі боєприпаси РФ використовує в Сирії, зокрема, доведено їх використання в Шамі. Під час війни у Чечні збройні сили РФ також використовували ці боєприпаси проти чеченських повстанців».

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Фріз наголосила, що використання цих боєприпасів свідчить не тільки про порушення Кремлем та проросійськими бандформуваннями Мінських домовленостей, оскільки калібр становить 122 та 152 мм. Боєприпаси ЗШ-1; 2 заборонені міжнародними конвенціями.

"Їх використання бандформуваннями свідчить про постачання Росією не тільки конвенційного озброєння, але й забороненої міжнародними угодами зброї, як наприклад, протипіхотні міни «Лепесток» (ПФМ-1)", - зазначила вона.

«Таким чином, Кремль не тільки бере активну участь у бойових діях на сході України, що для нас є беззаперечним фактом, але й сприяє та використовує зброю, що є забороненою міжнародним правом», – наголосила народний депутат.