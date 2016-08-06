Підрив автомобіля ватажка "ЛНР": Тука озвучив чотири версії замаху на Плотницького

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Туки, такий "фінал" для Плотницького він прогнозував ще 3-4 тижні тому.

"Свої. Відомо, що Плотницький нещадно грабував окуповану частину Луганської області. Звичайно, у нього були і конкуренти серед місцевих "революціонерів". Цілком ймовірно, що ліквідація - результат внутрішньої конкурентної боротьби", - вважає Тука.

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При цьому він не виключив, що до замаху може бути причетний ватажок "ДНР" Олександр Захарченко.

"Сусіди. "Дорогий сусід" Захарченко відверто конкурував з Плотницьким щодо розподілу сфер впливу та фінансових потоків. Доходило до спроб встановлювати місцеві "митниці" та податки. Можливо, саме люди Захарченка вирішили прибрати "сусіда", щоб на його місце просунути свою людину", - напиал Тука.

Також, Тука допускає, що до замаху на Плотницького може бути причетний "старший брат" в особі Росії.

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"Аналізуючи схожі події в інших країнах світу, варто зазначити, що, в переважній більшості, одіозні фігури довго не живуть. Виконавши свою справу в початку конфлікту, вони стають непотрібними (іноді - небезпечними) для закулісних режисерів. По-перше, вони занадто багато знають. По-друге, вони - надто одіозні, отже, не підходять для переговорних процесів щодо примирення. Така доля спіткала одіозних ватажків на Балканах, в Чечні і Грузії", - заявив заступник міністра.

До вибуху автомобіля Плотницького можуть бути причетні й українські фахівці, вважає Тука.

"Наші. Останній сценарій - результат успішної роботи наших фахівців. Це можуть бути як контрольовані урядом спецслужби, так і "народні месники". Адже серед луганчан чимало людей, які не хочуть забути про ту кров своїх друзів і родичів, яку пролили терористи. Переконаний у тому, що такі "польоти в космос" очікують ще багатьох ватажків терористів", - додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов повідомив, що Плотницький знаходиться в лікарні у важкому стані через підрив автомобіля.

За повідомленням російських ЗМІ, вибух стався вранці в Луганську. Пізніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив інформацію про замах на Плотницького.

У бойовиків поспішили покласти відповідальність на "українських диверсантів", проте прес-секретар Адміністрації президента Олександр Мотузяник заявив в ході сьогоднішнього брифінгу, що українська сторона не причетна до замаху на Плотницького.