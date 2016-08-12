З початку доби бойовики здійснили 19 обстрілів позицій українських військових – штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Бойова активність російських окупаційних військ на українському Донбасі продовжується, але ситуація цілком контрольована. З початку доби в районі проведення АТО зафіксовано 19 ворожих обстрілів позицій наших військ», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 82 мм стріляли по опорних пунктах сил АТО у Красногорівці. Вогнем з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські окупанти провокували на відповідь українських воїнів у Водяному, Широкиному та Новогригорівці. Під снайперський вогонь потрапили захисники Широкиного, а у Новогригорівці терористи застосували БМП.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів вони відкривали вогонь по захисниках Невельського, а з великокаліберних кулеметів та гранатометів - по Зайцевому та Авдіївці.

Крім того, повідомляє прес-центр штабу АТО, на Луганщині близько другої години ночі бойовики, порушуючи Мінські домовленості, півгодини вели вогонь з важкої артилерії по позиціях українських військових поблизу Новоолександрівки, підсилюючи його вогнем 120 мм мінометів.

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Ще до світанку на цьому напрямку було зафіксовано обстріли українських позицій неподалік Новозванівки та Жовтого. Там бойовики застосували великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем. Вдень на Луганському напрямку зберігалася тиша.