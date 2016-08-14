Десантники з Авдіївської промзони оцінили ймовірність повномасштабного вторгнення РФ (відео)

Однак щойно спостерігачі поїхали, ворог завдав ударів по позиціях сил АТО з новою силою, йдеться у сюжеті ТСН.

Десантники в Авдіївській промзоні кажуть, що готові прийняти будь-якого працівника міжнародної місії до себе на постійне проживання. "За його безпеку ми візьмемо 90% відповідальності на себе. І хай тут побуде ночами і днями", - кажуть бійці. Бо вважають, що тільки так можна змусити ворога зупинити обстріли. Адже відповідати адекватною зброєю заборонено Мінськими угодами.

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Військові кажуть, що нейтральних смуг між ними та бойовиками вже практично не лишилося. "Якимсь дивним чином вони сірі зони зайняли і звідти розповідають нам, що ми порушуємо", - обурюються захисники української землі.

Солдати слухають плітки про повномасштабне російське вторгнення з посмішкою, бо ж вони його давно бачать на власні очі. Та просять переказати всім, що ворог не такий страшний, як його малюють, а самі українські військові вже багато чому навчилися, тож їх не варто недооцінювати. "Якщо зібрати всі хвилі мобілізації АТО, то в нас буде одна з найбоєздатніших армій, які зараз є", - вважає десантник із позивним "Брат".

Його побратими додають, що ладні будь-кого наснажити оптимізмом, і переконати, що все буде добре.