У полоні бойовиків залишаються 6 бійців Нацгвардії, 24 - зникли безвісти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив командувач НГУ Юрій Аллеров під час урочистого відкриття Меморіалу пам’яті військовослужбовців Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, які героїчно загинули, захищаючи волю і незалежність українського народу під час проведення антитерористичної операції.

Читайте такожУ заручниках бойовиків перебувають 112 українців, ще 10 утримуються на території РФ – Тандіт

Аллеров зауважив, що дуже багато вояків загинули на полі бою з ворогом, якого раніше ми вважали за "брата". "Немає у нас таких братів", - додав він.

"Сьогодні дуже сумно, що не всі повернулися з поля бою. У нас в Національній гвардії 24 зниклі безвісти, 6 - у полоні", - сказав командувач.