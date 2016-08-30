У штабі АТО розповіли, як російські окупанти активізували обстріли позицій ЗСУ на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 46 обстрілів терористи здійснили на Донецькому напрямку, 20 – на Маріупольському, та 25 – на Луганському.

На Донецькому напрямку протягом доби противник завдав 11 артилерійських ударів по Невельському, Авдіївці, Кераміку, Пісках, Зайцевому, Дачі та Кадемі, загалом випустивши понад 40 снарядів калібру 152 мм та понад 200 – калібру 122 мм. Від Невельського до північного краю Світлодарської дуги окупанти використовували міномети різного калібру, гранатомети та великокаліберні кулемети, найактивніший мінометний вогонь вівся по позиціях у Кіровому, Троїцькому та по околицях Авдіївки. По захисниках Верхньоторецького та Луганського супротивник неодноразово застосував бронетехніку, у Луганському до того ж задіяв зенітні установки, по укріпленнях у Пісках та Кам’янці вів вогонь з танків. У Верхньоторецькому зафіксовано снайперську активність.

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«Неспокійно було й на Луганщині. Мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь вівся по позиціях у Новоолександрівці, Кримському та Станиці Луганській. У Новозванівці, Попасній та Жовтому збройні провокації тривали з застосуванням гранатометів різних систем, у Золотому ворог застосував кулемети великого калібру, а у Жовтому задіяв БМП. Окрім того, у Новозванівці, Новоолександрівці, Золотому та Жовтому проявляли активність ворожі снайпери», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь з ракетної системи залпового вогню по Красногорівці. По позиціях у Широкиному вів мінометний, гранатометний та кулеметний вогонь. У Красногорівці, Павлополі та Тарамчуку противник використав міномети, Мар'їнку обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів, у Талаківці та Гранітному вів вогонь зі стрілецької зброї. По укріпленнях в Талаківці окупанти задіяли бойову машину піхоти. Також на цьому напрямку виявлено спробу повітряної розвідки.