У США та Європи є план на випадок повномасштабного вторгнення Росії до України - Держдеп (відео)
У США і країн Євросоюзу є напрацьований план на випадок повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.
Про це "Голосу Америки" заявив координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід.
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"У разі, якщо війна почне розгортатися знову, то у нас є опція посилення санкцій. Ми це обговорювали з Європою, ми знаємо, що будемо робити в такому випадку... Але я не дуже хочу вдаватися в деталі гіпотетичного сценарію, який може відбутися. Якщо найгірше трапиться - я маю на увазі повномасштабне вторгнення в Україну, - то в нас є напрацьований план", - наголосив він.
За словами Фріда, цей план США обговорювали з Німеччиною, Францією, Польщею та Великобританією.
США та #Європа мають напрацьований план на випадок, якщо #Росія розгортатиме війну в Україні - #Держдепартамент#СШАpic.twitter.com/4Kt3hR6I16— Голоc Амepики (@chastime) August 31, 2016
"Україна й досі окупована російськими сепаратистами, і я вам хочу сказати, що було б ще гірше, якби не було санкцій взагалі, будьте певні у цьому. Думаєте, Росія не напала б на Маріуполь, Харків, Краматорськ чи Слов'янськ", - заявив представник Держдепу.
#Росія давно б напала на Україну, якби не санкції #США та Європи - Деніель Фрід, #Держдепартамент#США#війнаpic.twitter.com/jrh6gSbszA— Голоc Амepики (@chastime) August 31, 2016
Як повідомлялося, 18 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що не виключає повномасштабного вторгнення Росії до України і попередив про можливість запровадження в такому разі воєнного стану.