У "ЛНР" не виключаються акції протесту через невиплату зарплат - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

"За інформацією адміністрації глави "ЛНР", в окупованих районах Луганської області склалася вкрай негативна соціально-економічна ситуація, викликана тим, що "міністерством фінансів "ЛНР" бойкотується нарахування заробітної плати за червень-липень співробітникам основних бюджетоутворюючих підприємств "ЛНР", - зазначив Тимчук.

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Він додав, що, "на думку керівника адміністрації глави "ЛНР" Ірини Тейцман", ця ситуація може призвести до соціального невдоволення, акцій протесту, дестабілізації ситуації, часткового зупинення роботи підприємств, в результаті чого будуть заблоковані надходження коштів у бюджет "ЛНР".