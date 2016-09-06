У Луганській області виявлено схрон з боєприпасами - доказ присутності РФ на Донбасі (фоторепортаж, відео)
10:21, 06 вересня 2016Війна
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Днями у селі Безгинове Новоайдарського району Луганської області ЗСУ виявлено схрон з боєприпасами.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"А саме: десятки ящиків з набоями різних калібрів, в тому числі бронебійні та снайперські, сигнальні ракети, тротилові шашки, протитанкові міни, гранати", - йдеться у повідомленні штабу.
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Зазначається, що це вказує на присутність російського агресора на території України.
Раніше штаб АТО повідомляв, що ситуація в зоні АТО контрольована і загалом характеризується дотриманням "режиму тиші" за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ.
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