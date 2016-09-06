У Луганській області виявлено схрон з боєприпасами - доказ присутності РФ на Донбасі (фоторепортаж, відео)

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"А саме: десятки ящиків з набоями різних калібрів, в тому числі бронебійні та снайперські, сигнальні ракети, тротилові шашки, протитанкові міни, гранати", - йдеться у повідомленні штабу.

Читайте такожСБУ виявила у дачників в зоні АТО великий арсенал зброї: 18 гранатометів, понад 80 гранат і 8 тисяч патронів (відео)

Зазначається, що це вказує на присутність російського агресора на території України.

Раніше штаб АТО повідомляв, що ситуація в зоні АТО контрольована і загалом характеризується дотриманням "режиму тиші" за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ.