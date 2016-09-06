У зоні АТО біля Маріуполя загинув капітан "морських котиків"

Про це повідомляється на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

"Україна втратила ще одного свого вірного сина. Під час виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України загинув наш бойовий побратим - командир підрозділу, капітан 3-го рангу Олег Мединський", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, Мединський звільнився в запас після багаторічної служби в морському підрозділі спецпризначення, проте в 2014 р. капітан 3-го рангу знову став у стрій в районі проведення АТО.

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Як пише "Преступности.нет", Мединський - капітан 3-го рангу 73 морського Центру спеціальних операцій Генштабу України. За життя боєць був нагороджений президентом України орденом "За мужність" 3-го ступеня. Також Мединський є володарем 1-го дану з карате.

Наразі тіло загиблого доправлено до моргу міста Маріуполя.

Зазначимо, 73-й морський Центр спеціальних операцій - частина спеціальної розвідки Військово-морських сил Збройних сил України, створена на базі колишньої сьомої окремої бригади СПО ВМС України. Базується в місті Очакові Миколаївської області у військовій частині № 1594.

Цей підрозділ, заснований понад 60 років тому, є елітним у Збройних силах України і призначений для проведення розвідувальних заходів, здійснення диверсій, мінування і розмінування, захоплення об'єктів, в тому числі й кораблів противника.

За офіційними даними, 5 вересня в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, троє, в тому числі співробітник поліції, дістали поранення.