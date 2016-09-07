Україна винесе питання про звільнення заручників на наступному засіданні контактної групи

Про це повідомила прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми. "На 13 вересня запланована позачергова відеоконференція, де одним з головних питань будуть доповіді представників СММ ОБСЄ і офіцерів СЦКК про дотримання режиму тиші на постійній основі", - йдеться в її повідомленні.

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Через відсутність прогресу у справі звільнення заручників, Україна запропонувала поставити це питання як ключове на наступному засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську, яке заплановане на 21 вересня. Ми сподіваємося, що ця зустріч все-таки приведе до конкретного результату – звільнення людей.

Крім того вона повідомила, що досягнута домовленість про запуск залізничних перевезень на гілці Попасна-Стаханов, а також остаточного відновлення і запуску перегону Микитівка - Майорск. Робота цих двох напрямків необхідна для поставок вугілля на українські ТЕЦ.