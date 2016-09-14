Бойовики обстріляли промзону та цвинтар у Авдіївці (фото)

Як повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області, мінометний обстріл з боку бойовиків розпочався близько 4-ї години ранку. Під вогонь потрапила промислова зона.

Близько 9-ї години ранку до Авдіївського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканців про те, що зруйновано 5 могил на цвинтарі.

Читайте такожБойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки: від приватного будинку лишились самі стіни (фото)Окрім того, під час обстрілу був пошкоджений цех з виробництва пам’ятників – посічені вікна та дах будівлі – та автомобіль, який стояв поблизу.

Жертв та поранених серед мирного населення немає.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує всі обставини події.

Попередня правова кваліфікація – ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.