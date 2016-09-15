У СЦКК показали нові фото "особливо цинічного" обстрілу цвинтаря Авдіївки бойовиками

Про це йдеться у повідомленні прес-офіцера української сторони СЦКК Вадима Бакая на сторінці прес-центра АТО у Facebook.

"14 вересня українські військові спостерігачі здійснювали фотофіксацію фактів використання артилерійських систем по населених пунктах Піски та Авдіївка. У житловий сектор сюди знову прилетіли артилерійські снаряди", - сказано в ньому.

Так, у Пісках від потужних боєприпасів постраждав міст шляхопроводу та житловий будинок приватного сектору по вулиці Ворошиловградській. Підтвердженням цього факту порушення припинення вогню є пошкоджені об’єкти та снаряди калібром 122 міліметри, які не розірвалися.

В Авдіївці від уламків артилерійських снарядів постраждав житловий будинок по вулиці Кірова.

"А особливо цинічно був обстріляний міський цвинтар, де значних руйнувань зазнали пам’ятники на могилах похованих тут мешканців міста", - зазначив Бакай.

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Зазначається, що всі ці випадки порушення режиму припинення вогню та використання бойовиками НЗФ ОРДО забороненого Мінськими домовленостями озброєння військовослужбовці української сторони СЦКК ретельно задокументували і передали матеріали фотофіксації представникам спеціальної моніторингової місії СММ ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, за даними Головного управління поліції в Донецькій області, в результаті мінометного обстрілу кладовища в Авдіївці 14 вересня було зруйновано 5 могил.

Окрім того, був пошкоджений цех з виробництва пам’ятників – посічені вікна та дах будівлі – та автомобіль ритуальної служби, що стояв поблизу.