Штаб АТО: минулої доби бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 15 вересня.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень “режиму тиші”. Зокрема, обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому. Окрім того, по Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, а по Верхньоторецькому стріляв снайпер.

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На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 порушень “режиму тиші”. Російсько-окупаційні війська вдавалися до збройних провокацій та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Широкиного, Мар’їнки, та Новотроїцького.

На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення “режиму тиші”. Противник порушив режим “тиші” в районі Новоолександрівки, де відкривав вогонь з стрілецької зброї.

Незважаючи на провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод. Вогонь у відповідь сили АТО не відкривали, підкреслюють у штабі.