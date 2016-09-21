Волонтер розповів про "зіпсовані модернізацією" автомати АК-74 для ЗСУ, Міноборони вже відреагувало (фото)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

"Інформація щодо проблем в експлуатації модернізованих автоматів АК-74 перевіряється фахівцями озброєння ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що до Центрального ракетно-артилерійського управління ЗСУ не надходило жодних скарг та зауважень щодо експлуатації зазначеного зразка озброєння.

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Також, переконують у Міноборони, невідомі факти невдоволення модернізованим автоматом з боку військовослужбовців ЗСУ.

Раніше сьогодні волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook написав про те, що 4 тис. автоматів АК-74 були, за його словами, зіпсовані після модернізації.

Він розповів, що 4 тис. нових автоматів АК-74 спотворили під виглядом апгрейду за шалені гроші.

"Був автомат з дерев'яним прикладом. Замість цього відламали приклад і на трьох гвинтиках прикрутили трубку з пристроєм, який повинен зробити таким, що складається. Назвали це АКМ-ТК і АК-ТК. Три гвинтики, якими кріпиться новий приклад, після 40-50 пострілів розкручуються", - наголосив волонтер.

Крім того, Донік зазначив, що ці гвинти особливі, тому що у разі їхньої втрати складно знайти подібні. Також волонтер розповів про інші проблеми: з коліматором та газовідводною трубкою.

Раніше відомий український діджей, а нині солдат мінометної батареї в зоні АТО Анатолій Тапольський, розповів про те, як його колеги випробували міномет "Молот". "Ще нові міномети вже досить облізлі, фарба стирається на раз. У тест-драйві взяли участь 12 "Молотів". 2 з них випробування не пройшли - один розвалився ще на під'їзді на вогневу, другий - під час першого пострілу. Також банально відвалився механізм горизонтування... кріплення стовбура просто відвалилося. Після п'ятого пострілу механізм одного з мінометів почав клинити. Ну і конструктивно незручні кріплення, громіздкий і незручний колісний хід і сам міномет дуже нестійкий", - написав він.