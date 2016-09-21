Смертельна знахідка: на КПВВ "Зайцеве" прикордонники виявили нерозірваний снаряд (фото)

16:57, 21 вересня 2016
Війна
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Сьогодні, 21 вересня, близько 15-ї години, на території контрольного пункту в’їзду-виїзду "Зайцеве" під огорожею, за допомогою службового собаки прикордонники виявили нерозірваний снаряд.

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Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, з метою забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування, пропуск осіб та транспортних засобів було тимчасово призупинено.

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"Люди та персонал із зони можливого ураження були евакуйовані. По даному факту проінформовано взаємодіючі підрозділи та організовано охорону місяця знаходження "смертельної знахідки", - йдеться у повідомленні.

Станом на 16-ту годину пропуск пасажирів було відновлено, снаряд вилучено.

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