На Донеччині п'яний окупант обстріляв власні позиції, поранивши "колег" - розвідка

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, протягом минулої доби підтверджені втрати противника склали 4 поранених військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк), а також 4-ї (Алчевськ) та 7-ї (Дебальцеве) окремих мотострілецьких бригад 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, переважно з причин порушення техніки безпеки при поводженні зі зброєю.

Втрати особового складу 9-го окремого штурмового мотострілецького полку, за даними розвідки, пов’язані з тим, що, військовослужбовець 1 мотострілецького батальйону полку, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, відкрив неупорядковану стрілянину з автомату та підствольного гранатомету в бік розташування сил АТО, але влучив у власні позиції, внаслідок чого осколкові поранення від гранати ВОГ-25 отримали два російських окупанта.

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"Не дивлячись на початок осінніх дощів та холодів, особовий склад 28 окремої мотострілецької бригади (Клинці) 20-ї Армії (Вороніж) Західного військового округу (Санкт-Петербург) ЗС РФ з травня цього року продовжує проживати у польових наметах, що викликає відкрите невдоволення військовослужбовців та спонукає їх до пошуку нових форм протесту", - повідомляє також розвідка.

За її даними, 19 вересня на території польового табору №2 у селищі Займище Брянської області 28-ї ОМСБр (Клинці) внаслідок пожежі згоріло біля 20 наметів. Ніхто не постраждав. "Враховуючи специфіку займання, а також те, що це вже друга пожежа на території табору з початку місяця (перша мала місце 9 вересня), основна версія пожежників – навмисний підпал", - повідомили військові розвідники.