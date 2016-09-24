"Тиша" в АТО: минулої доби загинув один військовий, шестеро - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, шестеро наших бійців були поранені», - сказав Мотузяник.

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Також українські військові зафіксували три польоти ворожих безпілотників, які вели розвідку поблизу Авдіївки, Гранітного та Донецького аеропорта.

За його словами, кількість обстрілів позицій українських військ збільшується. Крім того, додав Мотузяник, противник застосовує міномети, що заборонено Мінськими угодами.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.