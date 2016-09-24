З опівночі зафіксовано 11 випадків порушень бойовиками "режиму тиші" - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

«Військовослужбовці Збройних Сил України суворо дотримаються «режиму тиші», натомість противник здійснює обстріли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Так, з опівночі і до 18.00 зафіксовано 11 випадків відкриття вогню по позиціям українських захисників», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики вели обстріли з підствольних гранатометів в районі Мар’їнки, а по Новотроїцькому та Тарамчуку - з кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки. Окрім того, по Піскам окупанти відкривали вогонь з міномету 82-го калібру.

На Луганському напрямку терористи вдавалися до збройних провокацій в районі Новозванівки, відкриваючи вогонь з підствольних гранатометів.

«Незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод», - наголосили в штабі.