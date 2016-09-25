За минулу добу в зоні АТО поранено одного українського військовослужбовця
За минулу добу на Донбасі російсько-терористичні війська 29 раз обстріляли позиції Збройних сил України.
Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок обстрілів бойовиків поранено одного українського військового.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військовослужбовців немає. Лише один отримав поранення внаслідок обстрілів в Авдіївці", - сказав Лисенко.
За його словами, вчора в районі проведення антитерористичної операції обстановка залишалася напруженою - бойовики використовували проти українських військових стрілецьку зброю, а на Донецькому напрямку - 4 рази міномет.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-терористичні війська 29 разів обстріляли позиції Збройних сил України.