За минулу добу в зоні АТО поранено одного українського військовослужбовця

Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок обстрілів бойовиків поранено одного українського військового.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військовослужбовців немає. Лише один отримав поранення внаслідок обстрілів в Авдіївці", - сказав Лисенко.

За його словами, вчора в районі проведення антитерористичної операції обстановка залишалася напруженою - бойовики використовували проти українських військових стрілецьку зброю, а на Донецькому напрямку - 4 рази міномет.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-терористичні війська 29 разів обстріляли позиції Збройних сил України.