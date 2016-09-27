"Будете здивовані": Полторак натякнув німецьким ЗМІ, що у бойовиків на Донбасі танків більше, ніж у Німеччині

Про це міністр оборони Степан Полторак заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Інопреса".

"Так, російська армія і терористи розмістили на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 600 танків, 1000 бронетранспортерів, понад 500 систем залпового вогню, понад тисячу артилерійських знарядь, а також понад 400 комплексів ППО", – заявив міністр.

"Ось вам моя порада: коли ви зустрінетеся з моєї німецькою колегою, запитайте у неї, скільки танків є у Бундесверу. Я переконаний, що ви будете дуже здивовані її відповіддю", – додав він.

У наведеному тексті немає цитати Полторака про те, що у бойовиків більше танків, ніж в німецькій армії, однак оригінальний заголовок інтерв'ю на сайті Bild містить саме таке повідомлення.

Полторак також додав, що російський президент володіє повним контролем над усіма терористами і учасниками бойових дій, які перебувають на сході України.

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"Це підтверджується тим, що у вересні проходив саміт "Великої двадцятки", і тоді Путін намагався постати як вісник миру. У підсумку під час саміту кількість порушень перемир'я на Донбасі різко скоротилося. Однак відразу ж після закінчення переговорів їх кількість стрімко зросла", – сказав він.

Також Полторак звинуватив бойовиків в обстрілах своїх територій, щоб створити картинку для російських ЗМІ. За його словами, такий випадок розвідка спостерігала тиждень тому в районі донецького аеропорту, коли бойовики обстрілювали Донецьк.

"А там, куди падають снаряди, вже чекає російська преса, яка потім швидко поширює світом кадри і звинувачує Україну", – сказав він.

Подібне, за словами Полторака, відбувається "у багатьох місцях досить часто".

"Потрібно розуміти, що на деяких ділянках вздовж лінії фронту є щось на зразок сірих і буферних зон між українськими і російськими підрозділами. Нерідко вони досягають декількох кілометрів. І росіяни завжди використовують їх, коли тільки можуть", – сказав він.