СММ ОБСЄ заявляє, що дорога до Петровського як і раніше замінована

Про це повідомляє СММ ОБСЄ на своїй сторінці в Facebook.

«Протитанкові міни все ще лежать на дорозі з підконтрольної уряду Богданівки до підконтрольного «ДНР» Петрівського», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що СММ готова спостерігати за розведенням сил і засобів в районі Петровського, «але їй перешкоджають».

Як повідомляв УНІАН, раніше спостерігачі СММ окремо звернулися до військовослужбовців ЗСУ та бойовикам «ДНР» з проханням про проведення робіт з розмінування дороги, що пролягає між Петровським і Богданівкою через село Вікторівка (42 км на південний-захід від Донецька). "Офіцер ЗСУ при Спільному центрі з контролю і координації поінформував СММ, що Збройні Сили України розпочнуть роботи з розмінування в даному районі після дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб", - зазначили в СММ.

При цьому, зазначили в місії, бойовики "ДНР" заявили, що, на їх думку, "дальня дорога знаходиться за межами ділянки розведення сил і засобів, і, отже, вони не будуть діставати міни, незважаючи на їх зобов'язання по розмінуванню".

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Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документ передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотом і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб. В тексті угоди також зазначається, що розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менше 2 км в ширину і 2 км у глибину.

24 вересня начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко на зустрічі з Хугом заявив, що відвід важкого озброєння на Донбасі неможливий в умовах порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.