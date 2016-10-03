Бойовики "ДНР" відмовилися від розведення сил в Петрівському: під надуманим приводом повертаються на бойові позиції
Бойовики "ДНР" заявили, що повертають свої підрозділи на минулі бойові позиції.
Про це заявив представник бойовиків "ДНР" Едуард Басурін, повідомляє ТАСС.
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"Українська сторона зірвала розведення сил в Петровськом, підрозділи збройних сил ДНР повертаються на свої позиції, які вони займали раніше", - сказав він.
Нагадаємо, що, за словами представника української сторони в СЦКК Бориса Кременецького, в Петровському розведення сторін не може розпочатися через те, що бойовики не забезпечили вільне пересування спостерігачів місії ОБСЄ і не розміновували територію.
"Щодо Петровського... СММ ОБСЄ... відчуває певні перешкоди у свободі пересування в даному районі. А згідно з Рамковою угодою, там написано, що має бути забезпечено вільне пересування ОБСЄ. На наш погляд, сторона окремих районів Донецької області повинна розмінувати свою територію і забезпечити вільне пересування місії ОБСЄ. Зі свого боку інженерні роботи проводяться ЗСУ на всіх трьох ділянках, будуються спостережні пункти ОБСЄ і офіцерів СЦКК. Проводиться розмінування території та маркування існуючих ще перешкод", - пояснив Кременецький.
За його словами, єдиний пункт, де на даний момент вдалося розвести війська - це Золоте.