Лінія розмежування не зміниться через розведення сил на Донбасі - Міноборони

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

У відомстві запевнили, що ЗСУ зберігають контроль над цією територією.

При цьому вказується, що якщо будуть зафіксовані будь-які порушення, війська повернуться на передові позиції.

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"У рамковому рішенні чітко визначені ознаки таких порушень, у випадках виявлення яких терміново скликається засідання Тристоронньої контактної групи, яка визначить, хто у цьому винен і що далі робити", - йдеться у повідомленні МО.

Нагадаємо, 7 жовтня у районі сіл Богданівка та Петрівське Донецької області відбулося розведення військ.