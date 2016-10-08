Лінія розмежування не зміниться через розведення сил на Донбасі - Міноборони
16:00, 08 жовтня 2016Війна
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Процес розведення сил та засобів на Донбасі не впливає на лінію розмежування, вона залишається незмінною.
Міноборони: Розведення сил та засобів не впливає на лінію розмежування / Фото УНІАН
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.
У відомстві запевнили, що ЗСУ зберігають контроль над цією територією.
При цьому вказується, що якщо будуть зафіксовані будь-які порушення, війська повернуться на передові позиції.
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"У рамковому рішенні чітко визначені ознаки таких порушень, у випадках виявлення яких терміново скликається засідання Тристоронньої контактної групи, яка визначить, хто у цьому винен і що далі робити", - йдеться у повідомленні МО.
Нагадаємо, 7 жовтня у районі сіл Богданівка та Петрівське Донецької області відбулося розведення військ.
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