Бойовики "ЛНР" заявили про готовність до розведення сил у Станиці Луганській
16:38, 08 жовтня 2016Війна
1703 0
Бойовики "ЛНР" готові до розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської 9 жовтня.
REUTERS
Про це заявив начальник "управління Народної міліції" Олег Анащенко, повідомляє ресурс бойовиків.
Читайте такожВійськові СЦКК замінять українських бійців на позиціях у Петрівському після розведення сил
"Хочу з усією відповідальністю заявити, що з нашої сторони були виконані всі підготовчі заходи і Народна міліція ЛНР була готова своєчасно здійснити відвід своїх підрозділів від лінії бойового зіткнення", - сказав він.
За словами Анащенка, бойовики "готові виконати умови прийнятого Рамкового рішення".
Як повідомляв УНІАН, у Міноборони України заявили, що Збройні сили України поки не мають можливості здійснити відвід сил у Станиці Луганській через обстріли бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter