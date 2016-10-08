Бойовики "ЛНР" заявили про готовність до розведення сил у Станиці Луганській

Про це заявив начальник "управління Народної міліції" Олег Анащенко, повідомляє ресурс бойовиків.

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"Хочу з усією відповідальністю заявити, що з нашої сторони були виконані всі підготовчі заходи і Народна міліція ЛНР була готова своєчасно здійснити відвід своїх підрозділів від лінії бойового зіткнення", - сказав він.

За словами Анащенка, бойовики "готові виконати умови прийнятого Рамкового рішення".

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони України заявили, що Збройні сили України поки не мають можливості здійснити відвід сил у Станиці Луганській через обстріли бойовиків.