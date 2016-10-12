Бойовики розширили географію бойових дій: в Міноборони назвали "гарячі" точки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, на Луганському напрямку тривають активні бойові дії у Попаснянському районі. «Сеанс ворожих обстрілів почався близько 18-ї години і тривав до пізнього вечора. Після 21-ї години окупанти почали застосовувати міномети, випустивши по наших позиціях кілька десятків мін. Саме тому українські війська відкрили вогонь у відповідь», - заявив він.

Загалом за минулу добу на Луганському напрямку сталося 7 ворожих обстрілів, зокрема один – з важкого озброєння.

На Донецькому напрямку фіксується найменше ворожих обстрілів. «Проте обстановка дуже неспокійна. Зокрема в Новгородському сили АТО потрапили під снайперський вогонь противника, а в Авдіївці окупанти застосували 122-міліметрову артилерію. На Світлодарській дузі, в Зайцевому, в Донецькому аеропорту вчора було спокійно», - сказав Лисенко.

Всього, за його словами, за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 3 ворожих обстріли, зокрема один – з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку зберігається найскладніша обстановка. «Бойові дії почалися після 9-ї години ранку. Окупанти почали масовані обстріли з важкого озброєння позицій сил АТО на ділянці фронту Талаківка – Широкине. Під ворожий вогонь потрапили одразу декілька наших опорних пунктів. Противник не шкодує боєприпасів: протягом двогодинного обстрілу по наших позиціях було випущено понад 120 мін і снарядів. Згодом, між 15-ю та 19-ю годинами, окупанти організували ще потужніше вогневе ураження, випустивши вже понад 200 боєприпасів з мінометів та 122-міліметрових гармат. Також при цьому розширилася географія бойових дій – ворог порушив режим тиші у Тарамчуку, де активно застосовував міномети та бронетехніку», - заявив Лисенко.

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«Вже надвечір, після 23-ї години, ворог ще раз задіяв свою мінометному батарею, розгорнуту в Заїченко, випустивши понад 60 мін у бік Водяного. Це рекордний за силою та інтенсивністю обстріл за минулу добу», - підкреслив речник Міноборони.

Як сказав Лисенко, дуже неспокійно вчора було у Красногорівці та Мар’їнці, де поновилися мінометні обстріли з боку противника та відкривали вогонь ворожі снайпери.

Лисенко наголосив, що абсолютна більшість цих збройних інцидентів відбулася у світлу пору доби. Українські війська неодноразово відкривали вогонь у відповідь. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 34 ворожих обстріли, зокрема 19 – з важкого озброєння.

Крім того вчора в районі проведення АТО відбулося 5 польотів ворожих БПЛА: одного на Донецькому напрямку, 4 – на Маріупольському напрямку.