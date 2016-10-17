Волонтер про "Моторолу": тупа тварина, якій просто подобалося вбивати

Про це написав волонтер, керівник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, бойовик вбивав українських "кіборгів".

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"Під час ротацій в ДАП через сепаратистські блокпости з ним перетиналися наші військові. Я їх питав про те, хто він насправді. І відповідь була проста: "мені він здався тупою твариною, якій просто подобалося вбивати", – зазначив волонтер.

Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовики "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, коментуючи ліквідацію "Мотороли", звинуватив в цьому українську сторону, зазначивши, що замахом на Арсенія Павлова Київ "оголосив війну "ДНР".

Нагадаємо, росіянин Арсеній Павлов на прізвисько "Моторола", ще в минулому році заявляв, що розстріляв 15 українських військовополонених. Про це він сказав у телефонній розмові з Kyiv Post, коментуючи інформацію, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановіцького.

"Мені по *** в чому мене звинувачують. Я 15 полонених розстріляв. Мені все по ***. Без коментарів. Хочу вбиваю, хочу - ні", - заявив він ще в 2015 році.

В Amnesty International раніше заявляли, що є мінімум п'ять свідків того, як Моторола вбив полоненого захисника донецького аеропорту Ігоря Брановіцького. Моторола сказав, що «допоможе» побитому Брановіцькому, - і двічі вистрілив йому в голову.

Проте, зізнань самого бойовика в скоєнні вбивств і інших доказів було недостатньо для "Інтерполу", щоб оголосити його в міжнародний розшук - відомство вирішило, що справа "Мотороли" є "політичною".