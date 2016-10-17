Міноборони про ліквідацію "піар-бойовика" "Мотороли": йому просто пощастило

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Моторола" з квітня 2014 року брав активну участь у бойових діях, де запам’ятався нелюдською жорстокістю та мародерством. За його плечима - низка воєнних злочинів, зокрема, вбивство беззбройного українського полоненого, солдата-захисника Донецького аеропорту Героя України Ігоря Брановицького. Таким чином, лише смерть прикрила Павлова (справжнє прізвище убитого бандита – УНІАН) від неминучого покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Йому просто пощастило", - зазначив речник.

"Таким чином він приєднався до своїх поплічників – Бєднова, Мозгового, Іщенка, Бушуєва та інших окупантів, що також загинули не в бою, а в глибокому тилу", - заявив він.

Речник Міноборони зауважив, що Павлов не обіймав вищих командних посад в ієрархії незаконних збройних формувань, оскільки підрозділами російсько-окупаційних військ давно командують російські офіцери.

«Здебільшого він запам’ятався як «піар-бойовик», обвішаний «нагородами», чим викликав лють у звичайних бойовиків, яким ця війна не принесла нічого, крім злиднів та каліцтва», - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у Донецьку знищено терориста "Моторолу".