Наслідки нічних обстрілів на Донбасі: четверо українських військових поранені, у всіх - осколки у тілі
08:24, 25 жовтня 2016Війна
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Четверо українських бійців отримали поранення на окупованому Донбасі цієї ночі.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.
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У всіх військових знайдено осколки в тілі, їх шпиталізували. Зазначається, що життю бійців нічого не загрожує.
За добу бойовики чотири десятки разів обстріляли позиції українських військових. Найгарячіше - на околицях Маріуполя, де противник гатив із зеніток, гранатометів та мінометів. Під вогнем опинилася й Авдіївська промзона. По ній бойовики били із артилерії 122-го калібру та мінометів.
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