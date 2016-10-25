Наслідки нічних обстрілів на Донбасі: четверо українських військових поранені, у всіх - осколки у тілі

Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

Читайте такожВнаслідок обстрілів на Донбасі за минулу добу поранено сімох українських військових

У всіх військових знайдено осколки в тілі, їх шпиталізували. Зазначається, що життю бійців нічого не загрожує.

За добу бойовики чотири десятки разів обстріляли позиції українських військових. Найгарячіше - на околицях Маріуполя, де противник гатив із зеніток, гранатометів та мінометів. Під вогнем опинилася й Авдіївська промзона. По ній бойовики били із артилерії 122-го калібру та мінометів.