Бойовики атакували позиції "Айдару" у Мар'їнці: одну з них обстріляли, іншу - штурмували (відео)

Унаслідок обстрілів там постраждала тільки техніка та побутове приладдя, йдеться в сюжеті ТСН.

Осколками посікло польову машину – вона залишилася без скла та отримала дірки в кузові. "Багато пропозицій здати її в музей або обміняти на два джипи – вона стала дорожчою, ніж була", - жартує боєць із позивним "Сайгар".

Унаслідок обстрілу понищені також генератор, газовий балон і діжка для води. Бійці кажуть, що ближчим часом доведеться потерпіти без "комунальних благ".

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На позицію під назвою "Дядя Коля", названу на честь загиблого неподалік сержанта, вночі намагалася вийти ворожа диверсійна група. Саме її прикривали артилерією бойовики. Напад було успішно відбито. Не здалася й "Алушта" – таку назву має обстріляна позиція.

"Вони били спочатку прицільно, а потім промацували вздовж посадки", - каже командир із позивним "Зуб". Комбат своїх підлеглих хвалить, бо ті ще влітку почали окопуватися і готувати територію.

"Позиції повністю обладнані в інженерному відношенні, в тактичному. Опорні пункти готові до будь-яких активних дій", - прокоментував керівник "Айдару" Максим Марченко.