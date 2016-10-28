До Докучаєвська прибули 30 спецназівців ГРУ РФ для диверсійної діяльності на Волноваському напрямку - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«До Докучаєвська прибув підрозділ спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ чисельністю до 30 осіб. Старший групи має позивний «Старий», його заступник - «Чорний». Завдання - здійснення розвідувальної та диверсійної діяльності на Волноваському напрямку. З різницею в кілька годин до Докучаєвська також прибули шість тентованих вантажівок з російськими найманцями (всі добре екіпіровані, одягнені в камуфляж «гірка»), які розмістили в готелі «Мрія», - написав він.

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За інформацією Тимчука, завдання другої групи – підтримка і прикриття для диверсійно-розвідувальної групи російського спецназу.