На Луганщині мобільна група ДФС потрапила під обстріл бойовиків – 3 поранених

У Луганській області під час обстрілу терористів дістали поранення троє членів мобільної групи Державної фіскальної служби України.

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Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), обстріл мобільної групи відбувся сьогодні, 29 жовтня, в районі населеного пункту Лопаскине.

За даними ДПСУ, члени групи відстежували канал переправлення вантажів через лінію розмежування по річці Сіверський Донець. Вогонь терористи відкрили з протилежного берега річки зі стрілецької зброї та СПГ.

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Прикордонний наряд, який ніс службу на броньованому автомобілі неподалік від зазначеного району, отримавши інформацію, відразу вирушив на допомогу. Про ситуацію також невідкладно повідомили військовослужбовців Збройних Сил України.

Завдяки спільним діям з військовими прикордонники під прикриттям броньованої машини врятували двох поранених співробітників ДФС та надали першу медичну допомогу, ще одного пораненого евакували військовослужбовці ЗСУ. На даний час всі вони доправлені до шпиталю.