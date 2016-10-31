В ІС дізналися, як Росія збирається урізати витрати на утримання "ЛНР"

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російське керівництво намагається знизити прямі фінансові витрати на утримання «ЛНР», підвищивши ефективність «енергетичного сектору республіки».

Читайте такожВатажок "ЛНР" почав новий етап встановлення "особистої диктатури" - ІС

«Зокрема, у зв'язку з неефективністю діяльності нафтопереробних компаній «ЛНР», причиною чого є російські «посередники» у контрабанді нафтопродуктів на Донбас, російські «куратори» планують реалізувати низку реформ в енергетичній сфері «республіки». Так, передбачається змінити порядок продажу російської нафти і бензину в «ЛНР», викинувши зі схеми приватних «посередників» з РФ і перейшовши на прямі поставки підприємству «Луганскнефтепродукт» («державне унітарне підприємство», створене в 2015 р. за розпорядженням ради міністрів ЛНР» № 02-05/28/15, центральний офіс розташовано за адресою: м. Луганськ, вулиця Совєтська, 38)», - написав Тимчук.

«Наразі контрабанда нафтопродуктів з РФ здійснюється через російські приватні фірми-посередники, які беруть свій «процент» від суми поставки. За підрахунками російських «кураторів», після їх усунення зі схеми «уряд ЛНР» зможе забезпечити додаткові надходження до бюджету в розмірі 20-30 млн руб. щомісяця за рахунок коштів, які раніше йшли «посередникам» у реалізації нафтопродуктів», - зазначив координатор групи "Інформаційний спротив".