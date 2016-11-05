Бойовики заявили про затримання нібито учасників "Азова", прес-служба полку спростовує

Так, щодо затриманих бойовиками було порушено «кримінальну справу за статтею 335 КК ЛНР (Державна зрада у формі шпигунства)».

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У прес-службі полку підкреслили, що жоден із названих сепаратистами затриманих не був офіційно причетним ані до полку «Азов», ані до Цивільного Корпусу Азов.

«Споглядаючи дати народження затриманих, вкотре бачимо підтвердження того, що «ЛНРівські» терористи є боягузливими та безчесними, адже «героїчно» їм вдалося затримати лишень підлітків. Проте для нас було би честю іти з ними пліч-о-пліч, адже репресії ворога - найкраще визнання для патріота. Тому ми вважаємо затриманих своїми побратимами, хоча вони нам невідомі», - додали у прес-службі.

В «Азові» також підкреслили, що, не дивлячись на непричетність до жодної зі структур Азовського руху затриманих, «наступних двох полонених «днрівців» та «лнрівців» ми будемо обмінювати, в першу чергу, на цих хлопців».