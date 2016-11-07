ЗМІ розвінчали шість міфів Кремля на прикладі ліквідації терориста "Мотороли"

На основі життя і смерті цієї маріонетки можна наочно вказати на брехню, яку систематично плодять на порожньому місці кремлівські медіа, йдеться у статті на сайті Крим.Реалії.

Міф 1: "В Україні триває громадянська війна"

Російські ЗМІ постійно промивають мізки своїй аудиторії, називаючи війну в Україні «громадянською». При цьому основними особами і «героями» з боку терористів фейкових республік стають російський полковник Ігор Гіркин (Стрєлков) і «Моторола», що своє громадянство взагалі не приховує. Що вже говорити про російських військових або кураторів проектів «ДНР» і «ЛНР» Олександра Бородая і Марата Баширова.

Міф 2: "Українські військові жорстокі, а їхні противники ‒ зразки гуманності"

Ймовірно, всі чудово пам'ятають «шедеври» російського телебачення про «розп'ятого хлопчика», «зґвалтовану на блок-посту бабусю» і хлопчика, якому нібито українські військові зашили в бушлат радіопередавач, щоб в нього можна було влучити самонавідною ракетою. Звичайно, жодна з цих історій не має нічого спільного з реальністю і є лише плодом хворої фантазії кремлівських телевізійників.

При цьому медіа окупанта створювали для своїх «зелених чоловічків» образ ввічливих і гуманних. Але інтернет сповнений відео, де російсько-терористичні війська вдаються до жорстокого поводження не тільки з полоненими, але й з покійними українськими військовими.

Сам Арсен Павлов відомий не тільки знущаннями над полоненими українцями, але й тим, що «жартома» обстрілював позиції таких самих терористів, як і він сам. Справжній зразок російського гуманізму.

Міф 3: "Моторола" і компанія воюють за православні цінності"

Ліквідований терорист прославився тим, що на війну приїхав, кинувши напризволяще в Росії дружину і дитину. При цьому в Донецьку його повінчали з новою пасією. І з цього бойовика кремлівські медіа ліплять зразок для наслідування. Якщо справжні цінності «русского мира» і російського православ'я ‒ це зрада дружині і втеча від власної дитини, одруження з іншого, жорстокі вбивства і знущання, «віджимання» машин і квартир, то безперечно він за це боровся.

Міф 4: "Ні на що не здатна всесильна Україна"

Але найцікавіші історії пов'язані зі смертю бойовика. Кремль і керівництво терористів відразу оголосили, що у смерті «Мотороли» винна українська диверсійна група. При цьому російська пропаганда і придворні «аналітики» Путіна постійно заявляють про абсолютне безсилля українських спецслужб. А тут раптом виявляється, що в самому Донецьку чи то права маргінальна організація, чи то СБУ нібито знищили розпіареного терориста. Перед самим носом у всіх російських спецслужб.

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Міф 5: "Українські спецслужби займаються тероризмом на окупованій території"

З цим же пов'язаний і наступний міф, ніби українські спецслужби проводять теракти на окупованій росіянами території. У знищенні купки інших ватажків терористів і у підготовці теракту в Криму теж звинувачували Україну. При цьому жодних доказів Росія так і не змогла надати. Більше того, один з лідерів сепаратистських заворушень Євген Жилін помер у Підмосковному ресторані «Ветерок» під час розбирань.

Міф 6: "Терористи сприймають фейкові утворення всерйоз"

У мережі нещодавно з'явилися фото «паспорта» псевдодружини «Мотороли». Після цього керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін заявив, що бланк паспорта був викрадений під час окупації Слов'янська.

Ця підробка документів прекрасно свідчить про те, що навіть наближені до керівництва терористичного угруповання люди не сприймають "документи і довідки", видані структурами «бананових республік», а воліють мати українські документи або хоча б підробки під них. І це при тому, що публічно вони артикулюють тези про Україну як державу, що не відбулася, і воюють з ними. З іншого боку, чудово усвідомлюють безперспективність проектів «ДНР» і «ЛНР» і повну нікчемність писульок, виданих окупаційною владою.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня.

Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР". Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".