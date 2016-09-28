Збиття MH17: з'явилося перехоплення розмови бойовиків, що спростовує версію Росії (відео)
Нідерланди оприлюднили переговори бойовиків на Донбасі щодо збиття "Боїнга" над Донбасом.
Перехоплена розмова проросійських бойовиків відбулася 15 червня 2015 року.
"Згадай, будь ласка, липень місяць, збиття "Боїнга", пам'ятаєш?", - запитує один з терористів.
"Так-так", - відповідає другий.
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"Зараз з'являється інформація, що постріл був зроблений з населеного пункту Рощине-Зарощине, десь поряд з Шахтарськом. Ця територія була під ними чи під нами?.. Зарощинське", - повідомив терорист.
"Це наша територія. Точно наша. Якщо "укропи" заходили, то щільно там ніколи не стояли. Зарощенське - це тут прямо поруч з нами... Даю 100%, що його не збили звідти", - заявив другий бойовик.
Як повідомляв УНІАН, російський виробник ЗРК "Бук" - ВАТ «Концерн ППО «Алмаз – Антей» заявив, що використовував літак Іл-86 для моделювання атаки на малайзійський Боїнг над Донецьком, який нібито підтверджує, що пуск ракети був здійснений з підконтрольної Україні території.
"Сьогодні ми можемо однозначно сказати, що якщо Boeing був збитий ЗРК "Бук", вразила його ракета 9М38 з боку населеного пункту Зарощенське", - сказав генеральний директор концерну Ян Новіков.
У проміжному звіті Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), який голландський прокурор Фред Вестербеке представив сім'ям жертв рейсу MH17, спростовується російська версія про те, що літак збили з району селища Зарощенське.