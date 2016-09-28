Збиття MH17: з'явилося перехоплення розмови бойовиків, що спростовує версію Росії (відео)

Перехоплена розмова проросійських бойовиків відбулася 15 червня 2015 року.

"Згадай, будь ласка, липень місяць, збиття "Боїнга", пам'ятаєш?", - запитує один з терористів.

"Так-так", - відповідає другий.

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"Зараз з'являється інформація, що постріл був зроблений з населеного пункту Рощине-Зарощине, десь поряд з Шахтарськом. Ця територія була під ними чи під нами?.. Зарощинське", - повідомив терорист.

"Це наша територія. Точно наша. Якщо "укропи" заходили, то щільно там ніколи не стояли. Зарощенське - це тут прямо поруч з нами... Даю 100%, що його не збили звідти", - заявив другий бойовик.

Як повідомляв УНІАН, російський виробник ЗРК "Бук" - ВАТ «Концерн ППО «Алмаз – Антей» заявив, що використовував літак Іл-86 для моделювання атаки на малайзійський Боїнг над Донецьком, який нібито підтверджує, що пуск ракети був здійснений з підконтрольної Україні території.

"Сьогодні ми можемо однозначно сказати, що якщо Boeing був збитий ЗРК "Бук", вразила його ракета 9М38 з боку населеного пункту Зарощенське", - сказав генеральний директор концерну Ян Новіков.

У проміжному звіті Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), який голландський прокурор Фред Вестербеке представив сім'ям жертв рейсу MH17, спростовується російська версія про те, що літак збили з району селища Зарощенське.