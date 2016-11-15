"Коли ворог на відстані пострілу": морпіхи під Широкиним розповіли про оборону села (відео)

Зараз там по один бік українські бійці, по другий – російські найманці.

Читайте такожЗ бійців зривало одяг та бронежилети: у госпіталі Дніпра розповіли про поранених із зони АТО

На дистанції пострілу доводиться військовим переміщатися у прицілі ворожих снайперів по передових шанцях. Відстань подекуди – сотня метрів.

"Є така інформація, що підтягують нові й нові сили. У їх Новоазовську, Безіменному…жива сила, їх артилерія, їх "Гради". Це наша посадка, а 400-500 метрів напроти нас посадка, де знаходяться сили бойовиків", - розповів військовий.

Окрім того, від позицій українських морпіхів лише кількасот метрів до окупованої Саханки: бійцям доводиться й оборону тримати, й розбудовувати фортифікації – усе під ворожими обстрілами.