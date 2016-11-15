За добу в зоні АТО поранено шістьох військових - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. У той же час, шестеро наших військових були поранені», - сказав він.

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За словами Мотузяника, всі військові отримали поранення в районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу.