За добу в зоні АТО поранено шістьох військових - Міноборони
13:25, 15 листопада 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО поранено шістьох українських військових.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. У той же час, шестеро наших військових були поранені», - сказав він.
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За словами Мотузяника, всі військові отримали поранення в районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу.
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