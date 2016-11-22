Генштаб показав зміни в українській армії за поставками озброєння (інфографіка)
14:31, 22 листопада 2016Війна
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Глава Генштабу Віктор Муженко заявив, що з початку російської агресії на Донбасі ЗСУ отримали близько шести тисяч одиниць нової військової техніки.
Муженко показав зміни в українській армії / Фото УНІАН
На своїй сторінці у Facebook він опублікував інфографіку про постачання, ремонт й відновлення військової техніки протягом 2014-2016 років.
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Згідно з опублікованими даними, з 2014 року українська армія отримала майже 6 тис. одиниць військової техніки, понад 3 тис. відремонтованих.
За цей же час надійшло 2,5 тис. нового та модернізованого озброєння, при цьому відремонтували майже 51 тис. одиниць.
facebook.com/v.muzhenko
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