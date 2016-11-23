Геращенко: Планується покращити менеджмент роботи КПВВ у зоні АТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишом і представниками міжнародних гуманітарних організацій.

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"Обговорили безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі, координацію наших зусиль для допомоги переселенцям, населеним пунктам у сірій зоні, співпрацю по конкретним гуманітарним проектам", - написала Геращенко.

За її словами, особливий інтерес міжнародних партнерів складає робота мінських груп, а також діалог парламентськоі неформальної "мінської платформи".

Серед інших тем, що піднімалися сьогодні - покращення менеджменту роботи КПВВ. "Тут будуть позитивні зрушення, зокрема, дозвіл на збільшення особистого вантажу, що його можуть провозити громадяни через КПВВ. І також планується збільшити кількість прикордонників та робочих віконець на КПВВ, аби пришвидшити час проходження для громадян", - повідомила вона.

Також в ході зустрічі українська сторона висловила стурбованість тим, що на окупованих територіях фактично заблокована робота міжнародних організацій.

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В свою чергу, представники міжнародних гуманітарних організацій поінформували про плани гуманітарного реанування на наступний рік.