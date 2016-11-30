За добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, двох поранено - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він висловив співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Лисенко уточнив, що боєць загинув у Кам'янці. Поранення два військових отримали під час ворожих обстрілів біля Новозванівки.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центр штабу АТО, за минулу добу українські позиції потрапили під обстріл 31 раз. При цьому терористи обстріляли цілий ряд населених пунктів із різних видів озброєння, в тому числі – забороненого.

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Зокрема, бойовики з мінометів калібру 120 та 82 міліметри та гранатометів обстрілювали Авдіївку. Пізніше, з гранатометів різних систем – Опитне та Кам’янку.